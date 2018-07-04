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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Жители Одесской области отравились грибами

Категория: Новости

Жители Одесской области отравились грибами

  5 жителей Савранского района, среди которых — беременная женщина, попали в больницу после того, как поели грибов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

Накануне компания из 6 человек кушала грибы, которые собирала самостоятельно в лесополосе. После этого 5 из них стало плохо — 2 мужчин и 3 женщин доставили в больницу с диагнозом «отравление».

Четверо потерпевших отказались проходить лечение и вернулись домой, а под наблюдением врачей осталась беременная женщина, состояние ее здоровья — средней тяжести с положительной динамикой.


Источник: Пушкинская



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