Жители Одесской области отравились грибами

5 жителей Савранского района, среди которых — беременная женщина, попали в больницу после того, как поели грибов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

Накануне компания из 6 человек кушала грибы, которые собирала самостоятельно в лесополосе. После этого 5 из них стало плохо — 2 мужчин и 3 женщин доставили в больницу с диагнозом «отравление».

Четверо потерпевших отказались проходить лечение и вернулись домой, а под наблюдением врачей осталась беременная женщина, состояние ее здоровья — средней тяжести с положительной динамикой.