В Молдове скончался известный ветеран Афганской войны, уроженец Одесской области

В Молдове, после тяжелой болезни, на 73-м году жизни, скончался наш земляк, уроженец села Озерное Измаильского района, генерал-майор Николай Мефодьевич Петрика.

Он прожил непростую плодотворную жизнь, пройдя все ступени военной службы от курсанта до генерала. Прошел войну в Афганистане, приложил много усилий для урегулирования военного конфликта в Приднестровье. На протяжении своей профессиональной карьеры в Молдове занимал наивысшие государственные военные должности — в свое время был командующим Национальной армии и первым замминистра Министерства обороны РМ.

Был награждён многими государственными и ведомственными наградами: орденами «Красная Звезда», «Знак Почета», «За Мужество», высшим орденом Республики Молдова «Штефан чел Маре» и другими наградами.

Николай Мефодьевич был и останется примером отваги, мужества, военного мастерства, ответственного, старательного отношения к делу, добросердечия и уважения к родным и сослуживцам, примером замечательного наставника.

Смерть генерал-майора Николая Петрики – огромная потеря не только для родных и близких, но и для всего ветеранского сообщества воинов-интернационалистов.

Последним желанием Николая Мефодьевича было быть похороненным в родном селе. В субботу, 7 июля, в Озерном состоятся гражданская панихида и похороны.