Сегодня был пойман карманник из одесской маршрутки

В одной из одесских маршруток был замечен карманник. Мужчина якобы случайно зацепился кофтой за сумку пассажирки. Женщина помогла ему освободиться и мужчина вышел на остановке «Молодая Гвардия».

Лишь после того, как злоумышленник покинул салон маршрутки, пассажирка осознала, что её сумка пуста. Оттуда пропал 8,000 гривен и мобильный телефон.

Благо, пострадавшая запомнила лицо карманника и направление, в котором тот удалился.

Карманник был задержан по горячим следам. Им оказался ранее судимый за грабёж 33-летний одессит. Преступник сознался в содеянном и вернул пострадавшей похищенное имущество.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 158 (кража) Уголовного кодекса Украины.

По материалам пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.