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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Итальянские таможенники высоко оценили работу одесских коллег

Категория: Новости


Итальянские таможенники высоко оценили работу одесских коллег

  В ходе официального визита в Украину, Одессу посетили Генеральный директор агентства таможни и монополий Италии Джованни Кесслер.

Он ознакомился с работой одесской таможни, созданного там «Авто-хаба» и принял участие в просвечивании контейнера.

Главный итальянский таможенник высоко оценил работу одесских таможенников, их уровень подготовки и высказался за усиление сотрудничества и обмена опытом между итальянскими и украинскими таможенниками. У которых, по его мнению, есть чему поучиться!



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