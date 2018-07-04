Итальянские таможенники высоко оценили работу одесских коллег

В ходе официального визита в Украину, Одессу посетили Генеральный директор агентства таможни и монополий Италии Джованни Кесслер.

Он ознакомился с работой одесской таможни, созданного там «Авто-хаба» и принял участие в просвечивании контейнера.

Главный итальянский таможенник высоко оценил работу одесских таможенников, их уровень подготовки и высказался за усиление сотрудничества и обмена опытом между итальянскими и украинскими таможенниками. У которых, по его мнению, есть чему поучиться!