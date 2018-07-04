В Одесском регионе почти половина преступлений составляют тяжкие и особо тяжкие

По данным прокуратуры Одесской области, в течение января‑мая зарегистрировано 14,2 тыс. уголовных правонарушений. Из общего числа зафиксированных правоохранительными органами уголовных проявлений 47,0% – тяжкие и особо тяжкие.

В общем количестве преступлений 60,8% составляли преступления против собственности.

В январе‑мае зарегистрировано 67 умышленных тяжких телесных повреждений, 53 очевидных умышленных убийства и покушений на убийство, шесть изнасилований и покушений на изнасилование.

Количество случаев краж составило 6 тыс. 211, мошенничеств – 855, грабежей – 686, разбоев – 115, взяточничества – 95.

Правоохранительными органами за этот период выявлено 20 лиц, совершивших преступление в составе почти организованных групп и преступных организаций, закончено пять производств об уголовных правонарушениях, совершенных организованными группами и преступными организациями.