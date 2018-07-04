В Одессе появилась еще одна скульптура в рамках проекта "Одесские коты"

В среду 4-го июля, в 20:00, в переулке Маяковского, напротив дома под номером один, прошло торжественное открытие скульптуры кота, играющего рыбками, изображенными на экране планшета.

«Кошка-геймер» стала подарком одесситам от руководства интернет-магазина Skay.ua к 14-летию компании.

Фигурка животного создана из полимеров и окрашена под бронзу. Автор идеи и ее реализации скульптор Татьяна Штыкало. У памятника есть реальный прототип – кошка Пушинка, любительница гаджетов.

«Я сначала продумала композицию, а потом мне показали эту кошку. Я о ней слышала раньше, но не видела», – отметила Татьяна.

Под лапой скульптуры находится планшет и если потереть кошку по левому боку, планшет начнет светиться.

Снаружи владельцы магазина установили камеры видеонаблюдения, а также накрепко закрепили скульптуру, чтобы уберечь ее от вандалов.

Памятник создан в рамках направления «Одесские коты» проекта «Город скульптур», который инициирован на социальной платформе «Доброе дело».