С 2021 года вступят в силу новые правила для въезда в ЕС

Европейский парламент одобрил сегодня новые правила въезда в Шенгенскую зону. Документ получил название - Европейская система авторизации и информации о путешествиях (ETIAS). Информация об этом представлена в пресс-релизе Европарламента.

Новые правила будут действовать для граждан из около 60 стран, в том числе и Украины, для которых с ЕС действует безвизовый режим. Они вступят в силу в 2021 году.

Въезжающие должны будут получать разрешение на пересечение границы ЕС, зарегистрировавшись онлайн перед путешествием. Заявка будет включать вопросы о судимости и поездках в зоны конфликта в течение последних 10 лет.

“Тем, кто представляет угрозу безопасности, будет отказано во въезде в ЕС”, - указано в документе.

Разрешение будет стоить 7 евро и будет действовать в течение 3 лет (или до окончания срока проездного документа). Для детей до 18 лет и лиц старше 70 лет разрешение будет бесплатным.

Каждая заявка будет автоматически проверяться по базам данных.