В Одессе проводится семинар в вопросах противодействия туберкулезу

5 июля 2018 года в Одессе начал работу двухдневный семинар на тему «Укрепление Национальной программы по противодействию туберкулезу в Украине путем сотрудничества с общественными организациями и другими предоставителями социальных услуг в Украине».

Семинар организован Международным благотворительным фондом «Альянс общественного здоровья» при поддержке Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В обсуждении приняли участие представители международных и всеукраинских организаций, городских департаментов здравоохранения, труда и социальной политики, городского центра социальных служб для семьи детей и молодежи, профильных медицинских учреждений Одессы и Одесского региона, неправительственных организаций, работающих в сфере противодействия туберкулезу и другим социально значимым заболеваниям.

Целью семинара является укрепление возможностей общественных организаций и обеспечение эффективного взаимодействия с государственными и муниципальными структурами в сфере борьбы с распространением туберкулеза.

В течение двух дней участники семинара обсудят ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в Украине и Одесском регионе и пути ее улучшения. Будет представлен план работы противотуберкулезной службы в контексте проводимой в Украине реформы здравоохранения. Представители общественных организаций смогут наладить эффективное взаимодействие, обменяться опытом работы и консолидировать усилия в сфере противодействия туберкулезу.