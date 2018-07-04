Убийца девушки с улицы Средней предстанет перед судом

В Киевский районный суд поступил обвинительный акт в отношении мужчины, которого обвиняют в жестоком убийстве 29-летней девушки. За содеянное мужчина предстанет перед судом, об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что обвиняемый нанес рукояткой пистолета один удар по лицу девушки, а затем совершил смертельный выстрел ей в голову. После совершения преступления злоумышленник сбежал, но через час вернулся, чтобы имитировать разбойное нападение и достать из головы умершей пулю. Сначала мужчина пытался достать ее кухонным ножом, но когда это не получилось, отрезал голову, положил в пакет и забрал с собой.

Напомним, 27 февраля Анна Ергиева была убита в квартире на улице Средней. Ее обезглавленный труп обнаружили родители погибшей. Корреспондент Zaчем побывал в доме, где жила погибшая, ее соседи рассказали, что в день убийства не было слышно крика. Подозреваемым оказался знакомый Анны. Якобы, мотивом к убийству послужила неразделенная любовь. Обвиняемый в убийстве указал полиции, где он спрятал голову, которую отрезал у жертвы. Убийцу девушки поместили под стражу.