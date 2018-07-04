Одесская область вошла в число лидеров по количеству нарушений прав журналистов

В первом полугодии 2018 года Одесская область оказалась одним из регионов с наибольшим количеством случаев нарушений прав журналистов. По статистике мы находимся наравне с прифронтовыми районами Донецкой области.

Об этом сообщается в исследовании Института массовой информации.

Так, эксперты ИМИ за 6 месяцев зафиксировали в Одесской области 5 случаев нарушений в отношении журналистов. Столько же было в Донецкой и Днепровской областях. Больше в Николаевской области (8 случаев), а абсолютный лидер – Киев с 57 нарушениями.

Наиболее распространенные в Украине нарушения в отношении сотрудников СМИ это противодействие законной профессиональной деятельности. В регионах было зафиксировано 56 таких случаев,, за аналогичный период прошлого 2017 года их было 44.

На втором месте – избиения и нападения на журналистов – зафиксировано 15 инцидентов, против 10 случаев в прошлом году.

На третьем месте – угрозы – 13 случаев, а в 2017 году их было 15.

В тоже время ИМИ за 6 месяцев зафиксировали уменьшение случаев ограничений доступа СМИ к публичной информации. Таких случаев было зафиксировано 9, против 17 год назад.