Родители детей пострадавших в лагере "Виктория" требуют у мэрии 4 миллиона

Судья Киевского райсуда Одессы Виктор Чаплицкий по ходатайству адвоката пострадавших Николая Стоянова признал городскую мэрию гражданским ответчиком в рамках дела о сгоревшей «Виктории» (до этого ими были только сам лагерь с его директором Петросом Саркисяном).

Так, 35 семей требуют денежную компенсацию на общую сумму 3,9 млн грн (по 100-200 тысяч на каждую семью).

В то же время через три дня повторно рассмотрят отклонённое ходатайство Стоянова об аресте имущества одесской громады на вышеуказанную сумму — в силу неясности, какие именно объекты нужно арестовать.