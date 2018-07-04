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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Родители детей пострадавших в лагере "Виктория" требуют у мэрии 4 миллиона

Категория: Новости

Родители детей пострадавших в лагере "Виктория" требуют у мэрии 4 миллиона

  Судья Киевского райсуда Одессы Виктор Чаплицкий по ходатайству адвоката пострадавших Николая Стоянова признал городскую мэрию гражданским ответчиком в рамках дела о сгоревшей «Виктории» (до этого ими были только сам лагерь с его директором Петросом Саркисяном).

Так, 35 семей требуют денежную компенсацию на общую сумму 3,9 млн грн (по 100-200 тысяч на каждую семью).

В то же время через три дня повторно рассмотрят отклонённое ходатайство Стоянова об аресте имущества одесской громады на вышеуказанную сумму — в силу неясности, какие именно объекты нужно арестовать.


Источник: Odessa.net.ua



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