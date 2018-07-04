Одесские тепловики получили новые миллионные дотации от горсовета

Бюджетная комиссия горсовета согласовала выделение новой дотации для КП «Теплоснабжение города Одессы». На сей раз решено выделить двадцать пять миллионов гривен.

Правда, в данном случае решение было принято после серьезных споров. В числе тех, кто выступал против такого решения, было руководство департамента финансов.

Так, про мнению его руководителя Светланы Бедреги, тепловики уже неоднократно получали ссуды в размере десятков, а то и сотен миллионов гривен. Но положение дел не меняется. Компания не делает все возможное для взыскания долгов, которые так же «тянут» на десятки миллионов.

Однако большинство членов комиссии посчитало разумным все же рекомендовать предоставить тепловикам очередную субсидию. Впрочем, окончательное решение должно быть принято на сессии горсовета.