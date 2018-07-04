В Болграде задержали двоих мужчин по подозрению в жестоком убийстве

Сотрудники Болградского отделения полиции по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении жестокого убийства.

По информации пресс-службы Одесской областной прокуратуры, задержанные подозреваются в том, что в городе Болград нанесли 37-летнему гражданину многочисленные удары металлической монтировкой по голове, в результате чего мужчина скончался. В дальнейшем для сокрытия следов преступления они подожгли тело жертвы.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Болградского отделения полиции.