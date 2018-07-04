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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Затоке во время проведения земляных работ обнаружили артиллерийские снаряды

Категория: Новости

  5 июля т.г. в поселке Затока Белгород-Днестровского района во время проведения земляных работ обнаружили 23 артилерийских снаряда калибра 76 мм времен Второй мировой войны.

Опасная находка найдена в районе железнодорожной станции Солнечная. На место происшествия выехала группа взрывотехников отряда спецназначения, которые вывезли снаряды в специально оборудованное место и ликвидировали его.

Напомним, 3 июля т.г. в Саратском районе в лесу также был обнаружен минометный снаряд времен Второй мировой войны.


Источник: Топор



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