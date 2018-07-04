Одесский НПЗ может вернуться в руки прежнего владельца

Верховный суд Украины полностью удовлетворил кассационную жалобу представителей ООО «Энергия и газ Украины». Так на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Игорь Сильницкий.

В принятом Верховным судом решении, о котором упоминает адвокат указано, что 26 июня 2018 года коллегия судей отменила постановление апелляционной инстанции и назначила повторное рассмотрение в апелляции.

Апелляционную жалобу представители ОНПЗ подавали в июле прошлого года.

В Апелляционном суде Одесской области они требовали отменить решение Суворовского районного суда в части применения специальной конфискации ко всему имуществу ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».

Жалобщикам было отказано в открытии производства за отсутствием оснований.

Приговор, которым имущество Одесского НПЗ было конфисковано в пользу государства, вынес Суворовский районный суд Одессы 19.06.2017.