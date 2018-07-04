Завтра одесситов и гостей города ждут в зоопарке на празднование дня Ивана Купала

7 июля 2018 года, в день Ивана Купала - одного из самых популярных и мистических славянских праздников, одесситов и гостей города приглашают в зоопарк.

Начало в 11:00.

Гостей мероприятия ожидает встреча с традиционными персонажами этого праздника – Мавкой и Чертом. Детям предстоит проявить свои смекалку, отвагу и ловкость, чтоб справиться со всеми заданиями аниматоров.

А после праздничной программы для всех желающих пройдут показательные кормления экзотических животных, которые сопровождаются увлекательными рассказами экскурсоводов о таинственном мире дикой природы.