 
Информация к новости
  • Просмотров: 60
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Завтра одесситов и гостей города ждут в зоопарке на празднование дня Ивана Купала

Категория: Новости

Завтра одесситов и гостей города ждут в зоопарке на празднование дня Ивана Купала

  7 июля 2018 года, в день Ивана Купала - одного из самых популярных и мистических славянских праздников, одесситов и гостей города приглашают в зоопарк.

Начало в 11:00.

Гостей мероприятия ожидает встреча с традиционными персонажами этого праздника – Мавкой и Чертом. Детям предстоит проявить свои смекалку, отвагу и ловкость, чтоб справиться со всеми заданиями аниматоров.

А после праздничной программы для всех желающих пройдут показательные кормления экзотических животных, которые сопровождаются увлекательными рассказами экскурсоводов о таинственном мире дикой природы.


Источник: Одесский горсовет



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 