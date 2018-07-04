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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одесской области объявили штормовое предупреждение

Категория: Новости

В Одесской области объявили штормовое предупреждение

  На завтра по Одессе и области синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В субботу, 7 июля, в Одессе и области прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем — кратковременный дождь, гроза. Ветер во время непогоды — 15-20 м/с.

Днем в Одессе температура воздуха будет достигать 28-30 градусов тепла, ночью опустится до 19-20.

Температура морской воды 21-22 градуса.

В Одесской области днем прогнозируют 28-33 градуса тепла, ночью — 16-21.


Источник: Пушкинская



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