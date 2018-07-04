В Одесской области объявили штормовое предупреждение

На завтра по Одессе и области синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В субботу, 7 июля, в Одессе и области прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем — кратковременный дождь, гроза. Ветер во время непогоды — 15-20 м/с.

Днем в Одессе температура воздуха будет достигать 28-30 градусов тепла, ночью опустится до 19-20.

Температура морской воды 21-22 градуса.

В Одесской области днем прогнозируют 28-33 градуса тепла, ночью — 16-21.