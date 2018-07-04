Ренийский порт будет срочно решать проблему с задолженностью по зарплате

Проблему погашения задолженности по заработной плате Ренийским портом и вопрос по границам земельного участка предприятия обсудили на специальном рабочем заседании в РГА.

Об этом сообщили в пресс-службе Ренийской районной государственной администрации.

Вчера, 5 июля, состоялось заседание рабочего совещания по вопросам погашения задолженности по заработной плате и предоставления согласия на восстановление границ земельного участка ГП «Ренийский морской торговый порт».

Основанием стала необходимость реализации условий, содержащихся в выписке из протокола №2 от 5 июня 2018 заседания коллегии Одесской областной государственной администрации.

По результатам заседания было решено государственному предприятию «Ренийский морской торговый порт» предоставить обновленный график и перечень мероприятий, направленных на погашение долга по заработной плате. Кроме того, в срок до 19 июля порт «Рени» должен полностью закончить согласование границ земельного участка 94,3 га и получить на него кадастровый номер.