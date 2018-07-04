В Ренийском районе ввели запрет на торговлю свинины без документов

Сегодня, 6 июля, в Ренийской РГА состоялось внеочередное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором было принято решение о запрете на торговлю на рынках живыми свиньями и продуктами из них.

Реализовывать на территории района можно только свинину и продукты из нее, которые получены на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов до стабилизации эпизоотической ситуации.

Комиссия также приняла решение ускорить проведение депопуляции диких свиней на территории Ренийского района.

Помимо это члены профильной комиссии распорядились организовать и осуществить подворные обходы граждан и в первую очередь обращать внимание на населенные пункты, расположенные вблизи водоемов (озера, реки).

Власти Ренийщины должны также обеспечить проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в животноводческих помещениях в личных подсобных хозяйствах, где содержались (содержатся) свиньи в зоне вблизи водоемов.

Напомним, в Ренийском районе на карантине по АЧС находится село Плавни. А в соседнем Измаильском районе чума свиней бушует вовсю — вспышки зафиксированы в 5 селах (Лощиновка, Ларжанка, Старая и Новая Некрасовка и Кислицах) и в городе Измаил.