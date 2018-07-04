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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Еще одно кровавое убийство. На этот раз в Овидиопольском районе

Категория: Новости

Еще одно кровавое убийство. На этот раз в Овидиопольском районе

  Сегодня, шестого июля, в селе Доброалександровка произошло кровавое убийство.

Около 03 часов ночи к правоохранителям обратился дежурный врач Овидиопольской ЦРБ и сообщил о том, что в вышеуказанном селе 27-летний мужчина погиб от ножевого ранения в сердце.

Нападавшего удалось разыскать по «горячим следам». Им оказался 70-летний местный житель. Пенсионер ранее не был судим. В совершенном преступлении мужчина признался. Также у него изъяли орудие убийства и окровавленную одежду.

Открыто уголовное производство согласно ч.1 ст.115 УК Украины.


Источник: Odessa.net.ua



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