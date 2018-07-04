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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Начальник полиции Одесской области наградил сотрудников частной охранной фирмы

Категория: Новости

Начальник полиции Одесской области наградил сотрудников частной охранной фирмы

  Начальник ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин наградил сотрудников частной охранной фирмы, которые задержали разбойников.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, было установлено, что в одном из одесских парков двое злоумышленников, угрожая ножом, отобрали у 21-летнего парня мобильный телефон. Потерпевший обратился к работникам частной охранной фирмы, которые оперативно задержали подозреваемых, после чего передали их полицейским.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины. Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.


Источник: Одесский Паблик



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