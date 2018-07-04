Над северными районами Одесской области нависла угроза экологической катастрофы

По информации жителей Балтского района, в крупнейшую реку северной части области - Кодымы в результате обильных дождей стекают стоки с расположенных поблизости несанкционированных свалок.

При этом, как выясняется, там складируются не только твердые бытовые отходы, но и отходы из местных скотобоен. Попадая в реку, воду которой активно используют для бытовых нужд жители, по меньшей мере, двух районов области- Балтского и Кодымского, эти отходы создают реальную угрозу эпидемической безопасности.

Ситуация отягощается еще и тем, что местные жители и особенно дети активно используют реку для купания.

Жители Балтского раойна неоднократно обращали внимание местных властей на расположенные рядом с рекой несанкционированные свалки, однако пока ситуация остается без изменений.

Отметим, что никакого реального наказания за самовольную организацию полигонов для хранения отходов, к сожалению, действующее законодательство не предусматривает.