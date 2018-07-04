Сразу два ДТП произошли в Киевском и Суворовском районах Одессы

По информации Патрульной полиции, на Люстдорфской дороге автомобиль «БМВ» съехал с дороги и врезался в столб.

К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение водителем скоростного режима.

Несколькими часами позже на улице Атамана Головатого на скорости с дороги съехал автомобиль «Тойота» и врезался в припаркованный автомобиль.

К сожалению, в данном случае без пострадавших не обошлось. В результате столкновения госпитализирована женщина-пассажир «Тойоты». Проводится расследование. Причины ДТП устанавливаются.