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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Сразу два ДТП произошли в Киевском и Суворовском районах Одессы

Категория: Новости


Сразу два ДТП произошли в Киевском и Суворовском районах Одессы

  По информации Патрульной полиции, на Люстдорфской дороге автомобиль «БМВ» съехал с дороги и врезался в столб.

К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение водителем скоростного режима.

Несколькими часами позже на улице Атамана Головатого на скорости с дороги съехал автомобиль «Тойота» и врезался в припаркованный автомобиль.

К сожалению, в данном случае без пострадавших не обошлось. В результате столкновения госпитализирована женщина-пассажир «Тойоты». Проводится расследование. Причины ДТП устанавливаются.



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