В ходе уборочной компании в Одесской области убрана уже почти половина сельскохозяйственных площадей

Об этом сообщил начальник управления агрополитики области Иван Петрив.

По его словам, всего собрано уже почти полтора миллиона тонн зерновых, что составляет до трети всеукраинских показателей. В уборочной страде задействованы около четырех с половиной тысяч зерноуборочных комбайнов.

Таким образом, Одесская область сохранят лидирующее положение по сбору урожая зерновых среди всех регионов страны.

Отметим, что самая высокая урожайность -боле тридцати центнеров с гектара характерна для Белгород-Днестровского, Саратского и Татарбунарского районах.

Добавим, что по результатам сбора зерновых Одесскому региону буквально «дышат в спину» аграрии Николаевской области.