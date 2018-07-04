Должностное лицо одесской колонии хотел заработать на труде заключенных

Должностному лицу «Южной исправительной колонии № 51» вручили подозрение в присвоении имущества путём злоупотребления служебным положением, сообщили в прокуратуре Одесской области.

Следствие выяснило, что должностное лицо заставило осужденных демонтировать металлическую тротуарную плитку в учреждении, чтобы потом её вывезти. Плитку обнаружили в автомобиле злоумышленника.

Сейчас замначальника отстранили от должности. За присвоение, растрату имущества и завладение им путём злоупотребления служебным положением злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.