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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Должностное лицо одесской колонии хотел заработать на труде заключенных

Категория: Новости

Должностное лицо одесской колонии хотел заработать на труде заключенных

  Должностному лицу «Южной исправительной колонии № 51» вручили подозрение в присвоении имущества путём злоупотребления служебным положением, сообщили в прокуратуре Одесской области.

Следствие выяснило, что должностное лицо заставило осужденных демонтировать металлическую тротуарную плитку в учреждении, чтобы потом её вывезти. Плитку обнаружили в автомобиле злоумышленника.

Сейчас замначальника отстранили от должности. За присвоение, растрату имущества и завладение им путём злоупотребления служебным положением злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.


Источник: Первый городской



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