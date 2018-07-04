Самая многочисленная семья Украины живет в Одесской области

В Доброславе Лиманского района проживают 346 представителей многочисленного семейства. 8 июля здесь состоится регистрация уникального рекорда - «Самая многочисленная семья в Украине».

Род восходит к 87-летнему Павлу Семенюку, который всю жизнь прожил в Коминтерново, где работал строителем. Женат он был един раз. С супругой у них родились 13 детей, сейчас живы 10 из них. В мега-семью также входят 127 внуков, 203 правнука и три праправнука, сообщает пресс-служба Национального реестра рекордов Украины.

Старшей дочери Павла Семенюка 66 лет, а самым маленьким праправнукам еще нет и года. Зарегистрировать рекорд в Национальном реестре официально планируют 8 июля. Также в реестре сейчас готовят документы для того, чтобы семья Семенюков могла претендовать и на мировой рекорд.

Обойти украинскую семью может семейство индийца Зиона Чана. Однако, у него показатели гораздо скромнее - лишь 192 представителя. К тому же, у отца индийского семейства 94 ребенка от 39-ти жен.