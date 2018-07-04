В Черном море будут искать нефть и газ

Сегодня выходит в море единственный в Украине научно-исследовательский корабль "Искатель". С группой геологов на борту он начинает экспедицию по поиску нефти и газа в районе Килийско-Змеиного уступа и Крыловского прогиба.

Ученые выбрали для исследования район Северо-западного шельфа Черного моря. Разведка продлится в течение следующих 15 дней.

Об этом сообщил на странице в Фейсбук и.о.руководителя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

Кирилюк перспективу поиска полезных ископаемых в Черном море оценивает оптимистично.

Он приводит сведения ученых, которые утверждают, что на территории площадью в 7 000 м2 может быть не менее 40 млрд. кубометров газа. По словам чиновника, этот регион изучен только на 4%, но он очень перспективный.