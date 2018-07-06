Переселенцы вынуждены выживать в заброшенном интернате и платить огромные счета

В селе Фонтанка, на территории заброшенной школы-интерната, проживают более 50-и вынужденных переселенцев с территорий Донецкой и Луганской областей. Почти все они люди с инвалидностью.

Это часть тех переселенцев, которые ранее проживали в санатории «Куяльник». Оттуда всех выселили и предложили переехать в село Борщи, однако в связи с удаленностью этого населенного пункта, переселенцы с инвалидностью решили остаться в пределах пригорода Одессы, чтобы у них была возможность каждый день добираться до областной больницы.

Их взор пал на пустующий интернат в селе Фонтанка. Обосновавшись там, они сразу же столкнулись с сопротивлением чиновников, как местного уровня, так и общегосударственного. Так, здание, о котором идет речь, находится в ведении Министерства образования Украины. Там считают, что переселенцы не имели право самовольно занять данную территорию. Несмотря на то, что еще 1 февраля 2017 года на территории побывала министерская комиссия, которая пообещала решить проблему переселенцев, ситуация с мертвой точки не сдвинулась.

Когда «новоселы» заехали в заброшенное здание, они столкнулись с тем, что в нем не было электричества, воды и отопления. Пикет административного здания ОАО «Одессаоблэнерго» решил ситуацию – интернату дали свет, однако тариф за него насчитывают, как предприятию, а не как физическим лицам. Как рассказала Елена Дорофеева, координатор жильцов интерната, в месяц им приходится платить около 8 тысяч гривен за свет.

Воду также подключили и сейчас переселенцы оплачивают ее по обычному тарифу. Жильцы жалуются, что едва смогли пережить зиму – поставив свой котел (в интернате нет отопления), они не смогли полностью обеспечить теплом помещение, поэтому все 50 человек ютились на одном этаже. Больше всего эти люди нуждаются в угле – в сутки уходит около 3-х ведер. Пока лето, такой проблемы у них нет, но, как говориться, зима не за горами.

Сейчас же переселенцы освоили прилегающую территорию: соорудили теплицу, в которой выращивают помидоры, огурцы, капусту, лук, перец, картофель, малину. На территории также растут алыча и абрикосовые деревья. Благодаря неравнодушным жителям Одесской области и Одессы у них появилась кое-какая мебель, обзавелись интернетом, кто-то привез ванную, кто-то подарил стол, недавно они нашли кресло, которые выкинул житель Фонтанки.

В интернате также проживает мать, у которой пятеро детей. Она столкнулась с тем, что двоих детей дошкольного возраста она не может отправить в местный садик. Хоть там у нее и приняли документы, но ничего не ответили и посоветовали обращаться в другой детский сад, причем порекомендовали частное заведение, понимая, что у многодетной матери нет на это средств.

Для тех, кто хочет помочь переселенцам, необходимо привезти в Фонтанку мебель, уголь и одежду. Также любая другая помощь может помочь этим людям выжить.