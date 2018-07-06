Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны

С такой инициативой обратились к городскому руководству работники рынка.

Как отмечают представители предпринимателей, несмотря на решение о ликвидации рынка, принятое Одесским Хозяйственным и Апелляционным судами, дело находится на кассации. И до тех пор, пока не будет принято окончательное судебное решение Верховным судом Украины, нельзя переходить к столь радикальным мерам. Более того, предприниматели просят у городского руководства помощи в том, чтобы отстоять рынок. По их мнению, «… «Книжка» является одной из достопримечательностей Одессы, который ежедневно посещают тысячи людей, к тому же ежемесячно пополняющий городской бюджет за счет арендной платы».

Кроме того, по убеждению работников рынка они оборудовали торговые павильоны на свои средства и теперь это – для них и их семей единственный источник существования.

При этом предприниматели предупредили, что если городские власти все же пойдут на снос торговых павильонов, то они будут отстаивать их всеми средствами и готовы буквально ложиться под бульдозеры.

Тем не менее, по словам представителя областной прокуратуры Натальи Хорунжи, решение судов о признании недействительными решение о сдаче в аренду территории на Александровском проспекте было совершенно правильными, поскольку «…согласно Генплану развития Одессы эти тринадцать соток относятся к категории общедоступных зеленых зон и для размещения там рынка не предназначены».