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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны

Категория: Новости


Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны

С такой инициативой обратились к городскому руководству работники рынка.

Как отмечают представители предпринимателей, несмотря на решение о ликвидации рынка, принятое Одесским Хозяйственным и Апелляционным судами, дело находится на кассации. И до тех пор, пока не будет принято окончательное судебное решение Верховным судом Украины, нельзя переходить к столь радикальным мерам. Более того, предприниматели просят у городского руководства помощи в том, чтобы отстоять рынок. По их мнению, «… «Книжка» является одной из достопримечательностей Одессы, который ежедневно посещают тысячи людей, к тому же ежемесячно пополняющий городской бюджет за счет арендной платы».

Кроме того, по убеждению работников рынка они оборудовали торговые павильоны на свои средства и теперь это – для них и их семей единственный источник существования.

Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны

При этом предприниматели предупредили, что если городские власти все же пойдут на снос торговых павильонов, то они будут отстаивать их всеми средствами и готовы буквально ложиться под бульдозеры.

Тем не менее, по словам представителя областной прокуратуры Натальи Хорунжи, решение судов о признании недействительными решение о сдаче в аренду территории на Александровском проспекте было совершенно правильными, поскольку «…согласно Генплану развития Одессы эти тринадцать соток относятся к категории общедоступных зеленых зон и для размещения там рынка не предназначены».

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Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны
Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны
Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны
Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны
Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны
Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны
Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны
Торгующие на рынке «Книжка» настоятельно просят муниципалитет не сносить их торговые павильоны
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