Адское лето: странные вещи, которые происходят с вашим телом в жару

Лето официально вступило в свои права. Оно уже здесь.

На первый взгляд, звучит как мечта, но на самом деле это может быть признаком теплового удара.

Нормальная температура тела - 37-38 ° C, но, если оно нагревается до 40-41 ° C, вы рискуете получить тепловой удар.

В этот момент система терморегуляции вашего организма может выйти из строя. Прекращается потоотделение, поскольку тело пытается сохранить воду для жизненно важных органов.

Как самостоятельно помочь человеку, который перегрелся? Можно приложить к области шеи, спины, подмышек и паха мешочки со льдом.

Конечно, мы не говорим о том, что вы не должны развлекаться в парке с друзьями. Просто не забывайте о солнцезащитном креме и бутылке с водой.

BBC News