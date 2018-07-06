На Львовской – новый провал!

Провал дорожного покрытия диаметром около двух метров образовался на улице Львовской в районе пересечения с Люстдорфской дорогой.

По информации патрульной полиции, в настоящее время приняты меры для отвода транспорта. Ремонтники проводят работы по восстановлению дорожного покрытия.

Отметим, что провал произошел практически там же, где и осенью прошлого года. Тогда, по информации «Инфоксводоканала», причиной стал провыв канализационного коллектора. Что стало причиной нынешнего провала, пока не сообщают.