На одесском пляже найден утопленник с камнем на шее

По информации ГУНП, в прибрежной зоне побережья в районе Скалодрома обнаружено тело мужчины. Рядом с ним находилась сумка с камнями. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа Шевченковского отдела полиции и водолазы.

Согласно предварительной информации, погибшему около сорока лет и признаков насильственной смерти на его теле не обнаружены. Поэтому с высокой степенью вероятности имел место суицид. Однако до проведения всех необходимых экспертиз открыто производство по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).