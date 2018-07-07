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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

На одесском пляже найден утопленник с камнем на шее

Категория: Новости


На одесском пляже найден утопленник с камнем на шее

По информации ГУНП, в прибрежной зоне побережья в районе Скалодрома обнаружено тело мужчины. Рядом с ним находилась сумка с камнями. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа Шевченковского отдела полиции и водолазы.

Согласно предварительной информации, погибшему около сорока лет и признаков насильственной смерти на его теле не обнаружены. Поэтому с высокой степенью вероятности имел место суицид. Однако до проведения всех необходимых экспертиз открыто производство по  части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).



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