Одесские коммунальщики осваивают новый метод борьбы с амброзией. Вместо косы-пушки…

В КА «Одесгорзелентрест» появились специальные пушки для борьбы с амброзией. Как сообщают в пресс-службе горсовета, уже закуплены четыре пушки для распыливания специального вещества «Бишофит».

Это минеральный препарат, не гербицидный и нетоксичный. И потому безвредный для людей. И, к тому же, обладает противопожарными свойствами.

Попадая на листья и стебли растения, «Бишофит» способствует быстрому увяданию кустов амброзии. К тому же растение перестает выделять пыльцу и не вызывает аллергической реакции.

Отметим, что ранее этот способ уже использовался в Херсоне и Днепре, а так же на территории одесского аэропорта.

Напомним, что до сих пор коммунальщики в Одессе боролись с амброзией в основном методом выкашивания, что давало только временный результат. Ведь химический путь борьбы с амброзией был дорогим и небезопасным.

Отметим, что цветение амброзии, вызывающее аллергическую реакцию у многих одесситов и гостей города начинается в конце июля и продолжается обычно до ноября.