В ряде городов Украины питьевую воду нечем будет обеззараживать

Об этом говорится в сообщении на сайте «Киевводоканала».

«"Днепроазот", который является производителем жидкого хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что он прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. В связи с этим, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора осталось от недели до 20 дней», - говорится в сообщении.

«23 июня 2018 г. проведено выездное заседание в Днепровской ОГА, где были бы достигнуты договоренности с руководством Днепроазота по восстановлению производства хлора. Но, к сожалению, до сих пор Днепроазот не восстановил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью», - уточняют в «Киевводоканале».

Альтернативой днепропетровскому хлору могли бы стать поставки аналогичного вещества из Румынии, однако соответствующие грузовые автомобили не сертифицированы для работы в Украине. В связи с этим, заменить продукцию «Днепроазота» фактически нечем.

Если ситуацию не удастся исправить, что уже в ближайшее время поставки питьевой воды могут быть существенно ограничены, а то и вовсе прекращены в целом ряде регионов Украины.