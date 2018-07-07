Предприятия Одесской области показывают спад производства и сокращение объёмов продаж

За первые 5 месяцев 2018 года предприятия Одесской области реализовали промышленной продукции на 22,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

За аналогичный период 2017 года предприятия региона продали промышленной продукции на 21,4 миллиарда гривен. Однако следует учитывать, что, с учётом инфляции, 21,4 миллиарда 2017 года соответствуют примерно 24,2 миллиардам 2018, т.е. на самом деле объёмы продаж промышленной продукции не увеличились, а уменьшились - приблизительно на 7%.

Из всех отраслей, наиболее сильный спад переживает химическая, где объёмы продаж сократились даже в номинальном выражении - с 255 до 129 миллионов гривен. Причиной этого является прежде всего нестабильная работа Одесского припортового завода, который стал фактически единственным крупным предприятием этой отрасли после прекращения производства Одесского НПЗ в 2014 году.

Впрочем, спад наблюдается и в других отраслях - например, в сфере производства продуктов питания, машиностроения и т.п.