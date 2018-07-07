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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Современный американский эсминец вошел в Черное море

Категория: Новости


Современный американский эсминец вошел в Черное море

Корабль прибыл для участия в учениях «Си Бриз-2018», которые стартуют 10 июля и пройдут на территории Одесской и Николаевской областей.

Отметим, что эсминец «DDG-78USS Porter» относится к числу многоцелевых военных судов и способен принимать участие как в боевых, так и в спасательных операциях.

Напомним, что военно-морские силы США являются традиционными участниками Учений «Си Бриз» во все годы их проведения. Причем, как правило, в них задействованы не только боевые корабли, но и военно-воздушные силы США.



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