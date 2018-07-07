В Одесской области разрабатывается комплексная туристическая программа

Как отметил и.о. начальника Управления туризма и рекреации области Александр Шека, новая программа охватывает сразу несколько субрегионов: Дунайский, Нижнеднестровский и Белгород-Днестровский.

Причем каждый из них имеет свои основные направления. Дунайский субрегион – это, в первую очередь, «Украинская Венеция» – Вилково, биосферный заповедник, а также винный туризм.

Нижнеднестровский регион — это экологический, а также гастрономический и винный туризм. А Белгород-Днестровский регион — это, естественно, уникальный памятник фортификационного искусства – Белгород-Днестровская крепость, а также прекрасная береговая линия и морские прогулки по Днестровскому лиману.

По мнению чиновников, реализация данной программы может и должна содействовать значительному увеличению туристического потока в Одесской области.