Их нравы, шокирующие капризы

Бутылка шампанского по цене выше 7 тысяч долларов, красная туалетная бумага, пицца с ананасами на розовых и фиолетовых тарелках, а также мороженое с шоколадом и маршмеллоу. Все это должно находиться в гримерных Бейонсе и Джей Зи во время их нынешнего концертного тура, рассказывает Daily Express.

Хорошо, когда актеры удерживают внимание зрителя своим творчеством, но зачастую это внимание приковывается демонстрацией неоправданной роскоши и странных пристрастий – главное удивить, поразить, шокировать. К примеру красная туалетная бумага – для чего выбор такого цвета? Истории известны примеры воинов древней Спарты облачавшихся в красные туники, чтобы противник не заметил пятен крови при их ранении. Что пытаются скрыть заказчики красной туалетной бумаги остается только догадываться.

Однако требования звездой пары распространяются не только на них самих. У их шестилетней дочери Блю Айви, которая путешествует вместе с родителями, также есть свой бытовой райдер.

"Помощники должны распаковать и расставить огромную коллекцию игрушек, включая персонажей мультфильмов о свинке Пепе, кукол Барби и фарфоровый чайный сервиз", - отмечает издание.

Все это раскладывают в специальной детской гримерке, а потом Блю Айви наблюдает за выступлением родителей из VIP-ложи под присмотром одной из четырех нянь, которые путешествуют вместе с семьей.

Не слишком ли это для ребенка? По мнению одного из американских промоутеров, такие прихоти в шоу-бизнесе никого не удивляют и обходятся не так уж дорого.

Проблема, по его словам, может возникнуть с правильной температурой для мороженого. Оно должно быть "не слишком холодным, ведь это вызывает раздражение десен у девочки", добавляет Daily Express.

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