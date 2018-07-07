"Дивы" и их трагедии

Биографии выдающихся женщин с трагической судьбой постепенно становятся одним из самых популярных жанров в современном кинематографе.

К такому выводу пришла британская Independent накануне выхода документальной ленты "Уитни", повествующей о взлете и падении знаменитой певицы Уитни Хьюстон, которая умерла в 2012 году в возрасте 48 лет.

И это не единственный пример подобного фильма за последнее время, отмечает газета. Достаточно вспомнить недавнюю биографическую картину об Эми Уайнхаус, а также фильмы о Джуди Гарланд и Билли Холлидей, которые снимают сейчас.

"Они - молоды, красивы и талантливы. Они оказываются на вершине, но их жизни рушаться из-за наркомании, алкоголизма и саморазрушений. У них за плечами тяжелое детство. Они пережили насилие или тяжелые потери. Добро пожаловать в киножанр, который стремительно набирает популярность, - истории див с трагической судьбой", - пишет газета.

По словам режиссера фильма "Уитни" Кевина Макдональда, это классическая история людей, которые "имеют все", но это не спасает их от болезненного падения на самое дно. Такие сюжеты привлекают людей еще со времен Аристотеля, отмечает он.

Однако, по мнению газеты, причина популярности таких картин не только в этом.

"Эти фильмы погружают нас в очень непростую атмосферу, но они также напоминают и о радости, которую эти героини до сих пор дарят своим фанатам, а теперь еще и кинозрителям", - резюмирует Independent.

По словам режиссера фильма "Уитни" Кевина Макдональда, это классическая история людей, которые имеют все, но это не спасает их от болезненного падения.

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