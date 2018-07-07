 Неожиданная свадьба



Как рассказывает Daily Mail, Паради не делала никаких официальных заявлений о помолвке, а еще неоднократно подчеркивала, что вообще не планирует когда-либо выходить замуж. Даже с актером Джонни Деппом она 14 лет прожила в гражданском браке.

"Церемонии для меня не имеют значения, единственное, что мне нужно - это любовь", - говорила Ванесса еще семь лет назад.

Но, кажется, ее мнение изменилось после знакомства с Беншетри два года назад. Их роман начался на съемках фильма "Собака", а первые слухи о предстоящей свадьбе появились в марте этого года. Впрочем, ни пара, ни ее представители эту информацию не подтверждали.

По словам Daily Mail, церемония, состоявшаяся в городке Сан-Симеон недалеко от Парижа, была интимной и скромной. Невеста была одета в классическое белое платье с фатой и "сияла от счастья", отмечает газета. Так же как ее дети от Джонни Деппа - 19-летняя Лили-Роуз и 16-летний Джек.

Кстати, фотографии со свадьбы развеяли опасения сторонников актрисы относительно здоровья Джека. На прошлой неделе Паради пришлось пропустить премьеру своей новой картины "Нож и сердце", и по данным французской прессы, причиной тому - "серьезные проблемы со здоровьем" сына.

Затем, однако, парня неоднократно видели в Париже и выглядел он вполне здоровым, подчеркивает Daily Mail.

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