В Одесской области всех причастных обучат борьбе с проявлениями семейного насилия

Для этого в Одессе специалисты консультативной миссии ЕС проведут специальные тренинги. В них смогут принять участие не только полицейские, но и социальные работники и даже представители общественных организаций.

При этом особое внимание будет уделено т.н. превенции проявления семейного насилия. По мнению чиновника, европейский опыт наглядно свидетельствует, что без этого добиться реальных успехов в борьбе с этим общественным пороком практически не представляется возможным.