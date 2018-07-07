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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одесской области всех причастных обучат борьбе с проявлениями семейного насилия

Категория: Новости


В Одесской области всех причастных обучат борьбе с проявлениями семейного насилия

Для этого в Одессе специалисты консультативной миссии ЕС проведут специальные тренинги. В них смогут принять участие не только полицейские, но и социальные работники и даже представители общественных организаций.

При этом особое внимание будет уделено т.н. превенции проявления семейного насилия. По мнению чиновника, европейский опыт наглядно свидетельствует, что без этого добиться реальных успехов в борьбе с этим общественным пороком практически не представляется возможным.



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