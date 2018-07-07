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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Одесская область закупит жилье для детей-сирот

Категория: Новости


Одесская область закупит жилье для детей-сирот

Как сообщил вице-губернатор Сергей Колебошин, до конца года в регионе будет полностью освоена государственная субвенция в шестьдесят два миллиона гривен.

Причем это касается не только обеспечения жильем максимально возможного количества детей-сирот, которые его лишены, но и приобретения новых помещений для детских домов семейного типа.

При этом вице-губернатор напомнил, что в прошлом году в этом вопросе Одесская область, где было обеспечено жильем в общей сложности более ста сирот, стала лидером среди всех городов Украины. Поэтому и получила одну из самых больших сумм из госбюджета для продолжения решения данной проблемы в этом году.



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