Серьезный оползень произошел под Одессой

Происшествие произошло накануне поблизости Южного — между городом и портом.

Там внезапно обвалилась часть берега на протяжении примерно ста пятидесяти метров и в районе пятидесяти метров от берега поднялось морское дно. Кроме того, просела почти на полтора метра прилегающая к берегу дорога.

В результате, только по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобиль гостей из Львова оказался отрезанным и только благодаря неравнодушным отдыхающим провал был засыпан, а автомобиль вытолкали наверх.

Напомним, что в прошлом году аналогичная ситуация произошла в районе Фонтанки. Там в результате оползня обрыв вплотную подошел к жилым постройкам.