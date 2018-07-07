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Сегодня, 12:00

Миллионы гривен: под Днепром, в лесопосадке, нашли мешки с миллионами гривен, фото, видео

Категория: Новости / Происшествия

Миллионы гривен: под Днепром, в лесопосадке, нашли мешки с миллионами гривен, фото, видео

 

Под Днепром, в лесополосе на Криворожской трассе, нашли мешки с миллионами гривен. Находка была сделана 7 июля. Об этом сообщает Информатор.

 

Миллионы гривен: под Днепром, в лесопосадке, нашли мешки с миллионами гривен, фото, видео

 

Если верить надписям на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, ценный груз - собственность Национального банка Украины.

 

Миллионы гривен: под Днепром, в лесопосадке, нашли мешки с миллионами гривен, фото, видео

 

По предварительным оценкам, общая сумма содержимого в мешках - десятки, а то и сотни миллионов гривен. Единственный нюанс - все купюры тщательно порезаны аппаратом для измельчения бумаги.

 

Миллионы гривен: под Днепром, в лесопосадке, нашли мешки с миллионами гривен, фото, видео

 

На прикрепленных к мешкам бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете - 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество. Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам вывезены в посадку. Обстоятельства происшествия выясняют следователи полиции.

 

Официальных комментариев правоохранителей пока нет.

 

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Миллионы гривен: под Днепром, в лесопосадке, нашли мешки с миллионами гривен, фото, видео
Миллионы гривен: под Днепром, в лесопосадке, нашли мешки с миллионами гривен, фото, видео
Миллионы гривен: под Днепром, в лесопосадке, нашли мешки с миллионами гривен, фото, видео
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