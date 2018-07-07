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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Деволановский спуск начнут ремонтировать «из-под земли»

Категория: Новости


Реконструкцию Деволановского спуска начнут с ремонта подземных инженерных сетей.

По мнению городских властей также необходимо привести в порядок расположенные там дома и строения, и с владельцами этих строений уже проводится работа.

И только после этого можно будет перейти непосредственно к реконструкции самого Деволановского спуска.

Как было отмечено на совещании в городском совете, Деволановский спуск является составной частью исторической части города, но его нынешнее состояние портит впечатление от  «старого города», претендующего на занесение в список исторического наследия ЮНЕСКО.

Деволановский спуск начнут ремонтировать «из-под земли»

 



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