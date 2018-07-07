Деволановский спуск начнут ремонтировать «из-под земли»

Реконструкцию Деволановского спуска начнут с ремонта подземных инженерных сетей.

По мнению городских властей также необходимо привести в порядок расположенные там дома и строения, и с владельцами этих строений уже проводится работа.

И только после этого можно будет перейти непосредственно к реконструкции самого Деволановского спуска.

Как было отмечено на совещании в городском совете, Деволановский спуск является составной частью исторической части города, но его нынешнее состояние портит впечатление от «старого города», претендующего на занесение в список исторического наследия ЮНЕСКО.