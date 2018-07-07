В Одессу прибыли военные моряки из Великобритании и Болгарии.

Для участия в международных военно-морских учениях «Си Бриз-2018» в Одессу прибыла группа боевых пловцов спецназа британского королевского флота. Их доставил в Одессу транспортный самолет британских ВВС «Атлас», который после этого сразу отбыл на базу.

Кроме того, сегодня в Одесский порт вошел болгарский корвет «Бодри», который сразу занял место в Практической гавани.

Отметим, что это судно уже с «большой родословной». Ведь данный корабль класса малых противолодочных судов проекта «Молния-2» был построен еще в советском союзе.

Добавим, что Болгарские ВМС на протяжении последних лет не принимали участия в учениях «Си Бриз».