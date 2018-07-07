В Суворовском районе новый руководитель

Правда, пока в ранге «и.о.». Им назначен Сергей Кондратюк, который сегодня на аппаратном совещании был представлен активу города.

Известно, что ранее он в разные годы возглавлял рынок в Белгороде-Днестровском и был заместителем сельского головы в поселке Шабо.

На этом посту он сменил Александра Александрочкина, который является депутатом горсовета.

Первый заместитель городского головы Анатолий Орловский, который проводил совещание, пожелал новому руководителю успехов на этом нелегком поприще, пообещал всемерное содействие.

Он так же выразил благодарность за работу прежнему руководителю района Александру Александрочкину и выразил уверенность, что он будет продолжать успешно работать на благо Одессы и одесситов в качестве депутата городского совета.