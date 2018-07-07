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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Движение по улице Львовской восстановят уже сегодня вечером

Категория: Новости


Движение по улице Львовской восстановят уже сегодня вечером

Об этом в ходе аппаратного совещания в горсовете сообщил представитель «Инфоксводоканала» Олег Клепацкий. По его словам, ремонтные работы уже практически закончены и готовится передача участка дорожным службам. Напомним, что на пересечении улиц Львовской и Люстдорфской дороги накануне образовался масштабный провал диаметром около двух с половиной метров.

Как выяснилось, его причиной стал провыв коллектора 1200 мм.

Напомним, что по той же причине и в этом же месте уже происходило обрушение дорожного покрытия.

В связи с этим первый вице-мэр Анатолий Орловский поручил провести капитальный ремонт коллектора, чтобы прорывы не повторялись.



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