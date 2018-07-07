Трагедия на воде произошла накануне на Большом Фонтане

На пляже в районе 14-й станции Большого Фонтана при купании утонул молодой человек.

Как сообщили нашему корреспонденту в водолазно-спасательной службе, накануне вечером от отдыхающих поступил сигнал о том, что при купании пропал их приятель. Уже через несколько минут спасатели его обнаружили, вытащили из воды и попытались привести в чувство.

К сожалению, все предпринимаемые меры оказались безрезультатными. Человек был мертв и прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть. Что стало причиной его гибели, станет ясно только после проведения соответствующих экспертиз.

Проводится расследование.

Отметим, что, по данным спасателей, наиболее частыми причинами гибели людей на воде являются купание в нетрезвом состоянии и прыжки в воду с траверсов. Дело в том, что там местами очень небольшая глубина и люди ударяются о дно и нередко ломают себе шею.