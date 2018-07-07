Перманентная борьба одесских коммунальщиков с лужей во дворе по улице Генерала Петрова ФОТО

«Местной достопримечательностью» называют жители домов по улице Генерала Петрова,27,29,31,27/2,27/3 лужу, которая образовывается после каждого дождя во дворе и высыхает только естественным образом.

Как говорят старожилы, лужа существует столько, сколько существуют эти дома. Местные жители говорят, что здесь изначально при проектировании района неправильно была проложена ливневая канализация. С годами эта «неправильная ливневка» еще и забилась. Поэтому лужа-море, куча комаров и другие «прелести» жизни сопровождают жителей в летнее время. Зимой же двор превращается в огромный ледяной каток. Перед каждыми выборам очередной кандидат в депутаты или мэры клятвенно обещает проблему решить. Но лужа каждый раз побеждает обещания.

Как рассказали местные жители с жалобами и обращениями они исправно ходят в разные кабинеты. Им обещают помочь. Единственный, кто не только обещает, но и вместе с жителями теперь ходит по чиновничьим кабинетам – депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко. Он выбивал из бюджета города на этот год не просто ремонт дорожного полотна, а проведение всего комплекса работ по изменению ливневой канализации и асфальтированию всей проезжей части большого двора, который тянется параллельно улице Генерала Петрова.

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии депутат и жители двора вновь поставили вопрос перед местным начальством. И, о радость! Жителей услышали. Через пару часов после «аппаратки» во дворе появилась специальная отсасывающая машина. Лужу убирают... До следующего дождя.